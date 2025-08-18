پخش زنده
شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز از تثبیت شمار دکلهای فعال شرکتهای حفاری آمریکا خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شرکت بیکرهیوز در گزارشی اعلام کرد تعداد دکلهای نفت و گاز فعال شرکتهای انرژی آمریکا در هفته منتهی به ۱۵ اوت (جمعه، ۲۴ مرداد) ثابت ماند.
بر اساس این گزارش، تعداد دکلهای حفاری نفت و گاز که نشانه اولیه تولید در آینده بهشمار میرود، در هفته منتهی به ۱۵ اوت روی عدد ۵۳۹ دستگاه تثبیت شد.
شمار دکلهای نفتی آمریکا در هفته یادشده با یک عدد افزایش به ۴۱۲ دستگاه رسید، در حالی که تعداد دکلهای گازی این کشور با یک دستگاه کاهش به ۱۲۲ دستگاه رسید.
در تگزاس، بزرگترین ایالت تولیدکننده نفت و گاز، شمار دکلهای حفاری با یک عدد کاهش به ۲۴۲ دستگاه رسید که کمترین تعداد از سپتامبر ۲۰۲۱ است.
تعداد دکلهای فعال شرکتهای حفاری آمریکا در حوضه پرمین، بزرگترین حوضه شیل آمریکا واقع در ایالتهای تگزاس غربی و شرق نیومکزیکو هم در هفته یادشده با یک عدد کاهش به ۲۵۵ دستگاه رسید که پایینترین تعداد از سپتامبر ۲۰۲۱ تاکنون است.
در همین حال در ایالت وایومینگ، تعداد دکلها با یک دستگاه کاهش به ۱۳ عدد رسید که کمترین مقدار از اوت ۲۰۲۴ بهشمار میآید.
شمار دکلهای نفت و گاز آمریکا در سال ۲۰۲۴ میلادی حدود ۵ درصد و در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۰ درصد کاهش یافت. افت قیمت نفت و گاز ایالات متحده در چند سال گذشته سبب شد شرکتهای انرژی تمرکز خود را به جای بالا بردن تولید بر افزایش بازگشت سرمایه سهامداران و پرداخت بدهی معطوف کنند.
شرکتهای مستقل اکتشاف و تولید (E&P) که از سوی شرکت خدمات مالی تیدی کوون (TD Cowen) رصد میشوند، اعلام کردند قصد دارند هزینههای سرمایهای را در سال ۲۰۲۵ حدود ۴ درصد نسبت به سال ۲۰۲۴ کاهش دهند.
این در مقایسه با هزینههای تقریباً ثابت سال به سال در سال ۲۰۲۴ است و ۲۷ درصد در سال ۲۰۲۳، ۴۰ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۴ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است.
با وجود پیشبینی تحلیلگران مبنی بر کاهش قیمت نفت خام آمریکا برای سومین سال پیاپی در سال ۲۰۲۵، اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیشبینی کرد تولید روزانه نفت خام این کشور از رقم بیسابقه ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در سال ۲۰۲۴ به حدود ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در سال جاری میلادی افزایش مییابد.
در حوزه گاز هم اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیشبینی کرد افزایش ۶۸ درصدی قیمت گاز در سال ۲۰۲۵ تولیدکنندگان را ترغیب میکند فعالیتهای حفاری خود را در سال جاری افزایش دهند.
افت ۱۴ درصدی قیمت در سال ۲۰۲۴ سبب شد بسیاری از شرکتهای انرژی برای نخستین بار پس از شیوع بیماری کرونا و پایین آمدن تقاضای سوخت در سال ۲۰۲۰ تولید خود را کاهش دهند.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا همچنین پیشبینی کرد تولید روزانه گاز این کشور از رقم بیسابقه ۱۰۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب در سال ۲۰۲۳ و ۱۰۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب در سال ۲۰۲۴ به ۱۰۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون مترمکعب در سال ۲۰۲۵ میرسد.