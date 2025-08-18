نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس گفت: در شهرستان‌های انار و رفسنجان ۱۰۰ هزار نفراتباع خارجی سکونت دارند.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،احمد انارکی محمدی در مراسم معرفی مدیر آموزش و پرورش رفسنجان اعلام کرد: در حوزه رفسنجان و انار ۴۰۰ هزار نفر جمعیت بومی و ۱۰۰ هزار جمعیت اتباع بیگانه سکونت دارند، اما در این جمعیت بزرگ وضع آموزش و پرورش مطلوب نیست.

وی با تاکید بر استفاده از نخبگان در آموزش و پرورش افزود:ن توجه به رفاه و معیشت معلمان باید در اولویت باشد.

وی با اشاره به تلاش‌ها برای بهبود وضع آموزش و پرورش تصریح کرد: مسائلی مانند ترمیم حقوق فرهنگیان بازنشسته، معلمان و سایر موارد در مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود وه امیداست نتیجه بخش باشد.

انارکی محمدی در از پیگیری‌ها برای همراهی صنایع و معادن در تجهیز مدارس و بازسازی مدارس فرسوده خبر داد.

در شهرستان رفسنجان بیش از ۷۰ هزار دانش آموز در حال تحصیل هستند.

در این مراسم از خدمات حسین شفیعی تجلیل و محمود آخوندی به عنوان مدیر آموزش و پرورش رفسنجان معرفی شد.