پخش زنده
امروز: -
سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین گفت: در هفته دولت، ۸ طرح صنعتی در استان با سرمایهگذاری ۳ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، کشاورز در جمع خبرنگاران افزود: این طرحها منجر به ایجاد ۷۰۰ شغل جدید در حوزههای مختلف از جمله صنایع لبنیات، فولاد و رنگرزی خواهند شد و نمایانگر عزم جدی استان برای رونق تولید و اشتغال است.
سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی استان با اشاره به نقش کلیدی صنایع در اقتصاد کشور، اظهار کرد: وظیفه ما حمایت تمام قد از صنایع مستقر در شهرکهای صنعتی است.
وی اهمیت صنایع کوچک را به عنوان ستون فقرات اقتصاد و توسعه جوامع مورد تأکید قرار داد و افزود: بیش از ۹۰ درصد صنایع کشور جزو صنایع کوچک بوده و ۵۰ درصد اشتغال کشور را پوشش میدهند.
کشاورز به صنعتی بودن استان قزوین اشاره کرد و گفت: هر چه صنایع رونق بگیرند، نرخ رشد کشور نیز توسعه و رونق مییابد.
سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی استان تأکید کرد که همه ارکان نظام باید با حمایت از صنایع، زمینه اشتغال پایدار و تولید ثروت را فراهم کنند.
وی در ادامه به مشکلات راکد ماندن برخی صنایع پس از واگذاری زمین اشاره کرد و گفت: از ابتدای امسال ۲۹ قرارداد بررسی شده که منجر به فسخ ۹ قرارداد گردیده است. این موارد طبق قانون برنامه هفتم لازمالاجرا هستند.
کشاورز گفت: اولین اولویت ما راهاندازی منطقه ویژه اقتصادی در تاکستان است و تلاش داریم این برنامه در هفته دولت کلنگزنی شود.
سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی استان گفت: همچنین، بحث احداث شهرک صنفی در زمینی به مساحت ۳۰ هکتار با ۷۵ صنف از دیگر اولویتهای این شرکت است.
کشاورز به اهمیت راهاندازی بازارچه زیتون اشاره کرد و گفت: استان قزوین دومین تولیدکننده زیتون کشور است و باید زیرساختهای لازم برای عرضه مستقیم این محصول فراهم شود.
کشاورز همچنین بر تمرکز بر خوشههای صنعتی مانند کفش در دانسفهان و کشمش در تاکستان تأکید و اعلام کرد: امسال ۱/۳ همت اعتبار به بخش زیرساختهای شهرکهای صنعتی تخصیص خواهد یافت.