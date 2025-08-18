پخش زنده
سالانه بیش از ۱۷ هزار تن انبه از باغهای سیستان و بلوچستان برداشت و روانه بازار مصرف میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: بیش از یکهزار و ۶۰۰ هکتار از باغهای میوه سیستان و بلوچستان به کشت انبه اختصاص دارد که یکهزار و ۲۵۰ هکتار آن بارور و بقیه غیربارور است.
اردشیر شهرکی با بیان اینکه برداشت انبه تا پایان مرداد ادامه دارد، اظهار کرد: بیشاز ۶۰ درصد انبه تولیدی در سیستان و بلوچستان بهصورت سبز برای تهیه ترشی برداشت میشود.
وی افزود: شهرستانهای راسک، دشتیاری، سرباز، نیکشهر، قصرقند، چابهار، کنارک و زرآباد عمده مناطق کشت انبه در این استان محسوب میشوند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان ادامه داد: انبه یکی از محصولات مهم باغی در مناطق گرمسیری است که علاوه بر ارزش غذایی بالا، نقش قابلتوجهی در اقتصاد کشاورزان و اشتغالزایی ایفا میکند، این میوه با بازارپسندی خوب و قابلیت فرآوری بالا میتواند بهعنوان یک منبع درآمد پایدار برای کشاورزان و صنایع تبدیلی مطرح باشد.