به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احسان احمدی‌نژاد با اشاره به وزش باد شدید در کشور عراق و فعال شدن توده گرد و خاک، اظهار کرد: نفوذ گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا در برخی نقاط استان طی امروز و فردا قابل پیش‌بینی است.

احمدی‌نژاد افزود: از فردا روند افزایشی دما آغاز و موج گرما وارد استان می‌شود.

وی اضافه کرد: این موج گرما تا روز چهارشنبه در استان تداوم خواهد داشت.

احمدی‌نژاد پیش‌بینی کرد: برای مناطق شمالی و سردسیری استان، بیشینه دما به نزدیک ۴۰ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید و در مناطق گرمسیری استان نیز دمای هوا بین ۴۸ تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.