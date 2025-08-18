پخش زنده
مدیرعامل صندوق حفظ و احیا، اجرایی شدن فعالسازی بازارچههای صنایعدستی در شهرستان شهر بابک را از اولویت برنامههای صندوق دانست.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره صندوق توسعه صنایعدستی، فرش دستبافت و احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی ، در سفر به شهرستان شهربابک ، از کارگاه فیروزهکوبی و تراش سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی این شهرستان بازدید کرد.
برزین ضرغامی با همراهی مرتضی نیکرو سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمان، غلامرضا نویدی نماینده مردم شهربابک در مجلسشورایاسلامی، کمالالدین نورالدینی فرماندار شهربابک در این بازدید ظرفیتهای موجود برای توسعه رشتههای مرتبط با هنرهای بومی شهربابک و گسترش تولیدات صنایعدستی را از نزدیک ارزیابی کردند.
با توجه به سابقه غنی شهرستان شهربابک در حوزه تولید آثار ارزشمند صنایعدستی، مدیرعامل صندوق حفظ و احیا حمایت از فعالسازی بازارچههای صنایعدستی در این شهرستان را در دستور کار قرار داده و اجرایی شدن این پروژه را از اولویت برنامههای صندوق دانست.
وی همچنین در راستای افزایش امکان عرضه هدفمند و منظم تولیدات هنرمندان، ایجاد زیرساختهای لازم برای رونق بازارچهها، آموزش و ارتقای سطح خدماترسانی به هنرمندان را از مهمترین اقدامات در مسیر ترویج، بازاریابی و تجاریسازی محصولات صنایعدستی معرفی کرد.
در این بازدید تلاش هنرمندان فعال در حوزه فیروزهکوبی و تراش سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی مورد توجه قرار گرفت و برنامهریزی برای تقویت و توسعه فعالیتهای تولیدی از طریق فراهمکردن بستر مناسب در همراهی اداره کل میراث فرهنگی کرمان، ارکان اجرایی شهرستان شهربابک و صندوق حفظ و احیا برای رونق بازار فروش صنایعدستی شهربابک در دستور کار قرار گرفت.