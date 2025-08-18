رییس گروه پیش بینی هواشناسی استان یزد: تا پنجشنبه ماندگاری هوای گرم و در بعضی روز‌ها افزایش نسبی دما برای استان یزد پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، میرحسینی گفت:تا پنجشنبه ماندگاری هوای گرم و در بعضی روز‌ها افزایش نسبی دما برای استان یزد پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: در همین مدت در ساعات بعدازظهر و شب افزایش سرعت باد و برای امروز و فردا گاهی تند باد با احتمال گردوخاک برای استان یزد مورد انتظار است.

دیروز بافق با دمای ۴۴ درجه سانتی گراد گرمترین منطقه و امروز صبح هم سبزدشت بافق با ۱۴ درجه کمترین دما را در استان یزد داشته است.