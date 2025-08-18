پخش زنده
در گرامیداشت سالروز ورود آزادگان، مسئولان شهرستان میاندوآب از مجاهدتهای دو تن از آزادگان سرافراز این شهرستان تجلیل کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ به مناسبت گرامیداشت سالروز ورود آزادگان عزیز به میهن اسلامی جمعی از مسئولین شهرستان میاندوآب با حضور در منزل دو تن از آزادگان سرافراز این شهرستان ضمن دلجویی، از صبر و مقاومت و ایستادگی آنها تجلیل کردند.
در این دیدارها مسئولین با آقایان منصور آقایی با بیش از ۸ سال و ۳ ماه اسارت و ۴۵ درصد جانبازی که اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۱ در منطقه خرمشهر به اسارت درآمد و کبیر مقدسی با بیش از ۴ سال و ۴ ماه اسارت و ۴۰ درصد جانبازی که فروردین ماه سال ۱۳۶۵ در منطقه زبیدات به اسارت درآمد دیدار و بر لزوم توجه جدی به مسائل و مشکلات آزادگان و خانوادههای آنها و تداوم راه و هدف متعالی آنها تاکید کردند.
حجت الاسلام حسن زاده امام جمعه شهرستان میاندوآب در این دیدارها گفت : سالروز بازگشت غرورآفرین آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، یادآور استقامت، ایثار و پایداری مردان و زنانی است که در سختترین شرایط، با ایمان راسخ، روحیه مقاوم و عشق به ولایت و وطن، عزت و سربلندی ایران اسلامی را پاس داشتند.
تیموری فرماندار شهرستان میاندوآب نیز در این دیدارها گفت: این روز بزرگ، فرصتی است برای تجلیل از آزادگانی که سالهای جوانی خود را در اسارت گذراندند، اما با صبر، شجاعت و توکل به خدا، حماسهای ماندگار آفریدند و امروز سرمایهای ارزشمند برای نظام مقدس جمهوری اسلامی به شمار میآیند.