به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، با ساخت و رونمایی از سامانه دانش‌بنیان “بازرسی ایکس‌ری سطح مایعات” در مرکز رشد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین، نیاز به واردات این تجهیزات پیشرفته مرتفع شد.

این سامانه با تکیه بر تکنولوژی اشعه ایکس، امکان پایش دقیق و لحظه‌ای میزان پرشدگی ظروف در خطوط تولید نوشیدنی‌ها را فراهم می‌کند.

عملکرد هوشمند این دستگاه در شناسایی ظروف ناقص و حذف خودکار آنها، نقشی کلیدی در تضمین کیفیت نهایی محصول، کاهش ضایعات تولیدی و افزایش بهره‌وری فرآیند تولید دارد.

استفاده از این فناوری، گامی مؤثر در تحقق استاندارد‌های جهانی و حفظ اعتبار و برند در بازار رقابتی صنایع نوشیدنی است.