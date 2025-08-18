پخش زنده
مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان گفت: دومین نیروگاه گازسوز شهرستان ازنا با ظرفیت اسمی هفت مگاوات در منطقه ویژه اقتصادی ازنا به صورت آزمایشی وارد مدار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، شیرزاد جمشیدی شامگاه یکشنبه در جلسه برق اظهار کرد: این طرح با سرمایهگذاری بیش از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی اجرا شده و میتواند سالانه بیش از ۴۸ هزار مگاواتساعت انرژی برق تولید کند.
وی افزود: با بهرهبرداری از این نیروگاه و همچنین فعالیت نخستین نیروگاه گازسوز با ظرفیت اسمی ۶ مگاوات در همین منطقه در مجموع بخش قابل توجهی برق مورد نیاز شهرستان ازنا تامین میشود.
معاون بهرهبرداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق لرستان نیز افزود: احداث اینگونه نیروگاهها علاوه بر تامین بخشی از نیاز انرژی موجب ایجاد اشتغال پایدار، پرورش نیروی انسانی متخصص و انتقال دانش فنی در سطح شهرستان خواهد شد.
حکمت بیرانوند ادامه داد: همچنین توسعه نیروگاههای تولید پراکنده بهطور مستقیم در افزایش قابلیت اطمینان شبکه، تقویت پدافند غیرعامل و کاهش بار پیک شبکه سراسری تاثیرگذار است.
وی یادآور شد: علاوه بر این یک واحد نیروگاه آبی در منطقه درهتخت با ظرفیت اسمی ۰.۹ مگاوات نیز توسط بخش خصوصی در حال بهرهبرداری است که قابلیت افزایش تا ۲ مگاوات را دارد.