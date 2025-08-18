پخش زنده
مبین امیری مقتدرانه قهرمان مسابقات کانتندر جوانان در رده سنی زیر ۱۵ سال پسران شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛در دیدار فینال رقابتهای زیر ۱۵ سال کانتندر جوانان اردن مبین امیری نماینده شایسته کشورمان برابر عبدالعزیز العبدالله از قطر با عملکردی فوق العاده و در سه گیم متوالی با نتایج ۱۱ بر ۹، ۱۱ بر ۷ و ۱۱ بر ۹ به پیروزی دست یافت و بر سکوی قهرمانی ایستاد.
امیری پیش از رسیدن به فینال، در مرحله یکهشتم نهایی طبا مصطفی از لبنان را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داده بود سپس در یکچهارم نهایی در تقابل با میشل ابی نادر دیگر نماینده لبنان، با نتیجه ۳ بر ۱ به برتری رسیده بود.
وی در نیمهنهایی و در یک جدال تمام ایرانی برابر همتیمی خود عرشیا لرستانی با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شد و راهی فینال گردید.
در نهایت، این ملیپوش نوجوان ایرانی با غلبه بر تمامی حریفان، قهرمان رده سنی زیر ۱۵ سال پسران شد و مدال طلای ارزشمند دیگری را برای تنیس روی میز ایران به ارمغان آورد.
مسابقات کانتندر جوانان اردن از ۲۳ تا ۲۶ مردادماه به میزبانی اردن برگزار شد.