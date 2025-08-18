به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛در دیدار فینال رقابت‌های زیر ۱۵ سال کانتندر جوانان اردن مبین امیری نماینده شایسته کشورمان برابر عبدالعزیز العبدالله از قطر با عملکردی فوق العاده و در سه گیم متوالی با نتایج ۱۱ بر ۹، ۱۱ بر ۷ و ۱۱ بر ۹ به پیروزی دست یافت و بر سکوی قهرمانی ایستاد.

امیری پیش از رسیدن به فینال، در مرحله یک‌هشتم نهایی طبا مصطفی از لبنان را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داده بود سپس در یک‌چهارم نهایی در تقابل با میشل ابی نادر دیگر نماینده لبنان، با نتیجه ۳ بر ۱ به برتری رسیده بود.

وی در نیمه‌نهایی و در یک جدال تمام ایرانی برابر هم‌تیمی خود عرشیا لرستانی با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شد و راهی فینال گردید.

در نهایت، این ملی‌پوش نوجوان ایرانی با غلبه بر تمامی حریفان، قهرمان رده سنی زیر ۱۵ سال پسران شد و مدال طلای ارزشمند دیگری را برای تنیس روی میز ایران به ارمغان آورد.

مسابقات کانتندر جوانان اردن از ۲۳ تا ۲۶ مردادماه به میزبانی اردن برگزار شد.