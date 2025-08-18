پخش زنده
سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: از مجموع ۲۰۷۰ واحد صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری در استان، ۱۸۲۲ واحد یعنی ۸۸ درصد به صنایع کوچک مقیاس اختصاص دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در آیین گرامیداشت روز صنایع کوچک گفت: از مجموع ۲۰۷۰ واحد صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری در استان، ۱۸۲۲ واحد یعنی ۸۸ درصد به صنایع کوچک مقیاس اختصاص دارد و ۱۸۰ واحد یعنی ۸.۷۰ درصد به صنایع متوسط و ۶۸ واحد با ۳.۲۹درصد در رده صنایع بزرگ قرار گرفتهاند که نشاندهنده وزن بالای صنایع کوچک در اشتغال و تولید استان است.
وی افزود: ۴۴ درصد واحدهای تولیدی استان در شهرکهای صنعتی قرار دارند، اما به دلیل تمرکز اکثر واحدها در مرکز استان، توسعه صنعتی شهرستانها هنوز به شکل متوازن محقق نشده است.
سخاوت خیرخواه طی سخنانی با بیان مطلب فوق اظهار کرد: حدود ۲.۷درصد صنایع کوچک کشور ۳.۷ درصد صنایع متوسط و ۲درصد صنایع بزرگ کشور در آذربایجانغربی مستقر شدهاند.
وی با بیان اینکه اشتغال صنعتی استان بیش از ۶۳ هزار نفر است، افزود: توسعه یکپارچه صنایع در سراسر استان لازمه پیشرفت پایدار است. در همین راستا؛ تکمیل زنجیره ارزش در استان مورد توجه جدی قرار دارد و شکلگیری واحدهای بزرگ صنعتی میتواند زمینهساز تأمین مواد اولیه آنها توسط صنایع کوچک شود.
وی با بیان اینکه توسعه زیرساختها یکی از الزامات جدی تداوم تولید است، تأکید کرد: مسیر توسعه صنعتی و معدنی استان با قدرت دنبال خواهد شد.
خیرخواه با تأکید بر اینکه مشکلات توسعهای استان با گذر زمان تغییر کرده است، گفت: امروز لازم است متناسب با تحولات جهانی حرکت کنیم تا عقبماندگیهای گذشته جبران شود.
وی همچنین فرسودگی ماشینآلات را یکی از چالشهای جدی صنایع استان دانست و نوسازی تجهیزات را ضرورتی اجتنابناپذیر عنوان کرد.
خیرخواه بر لزوم زیباسازی شهرکهای صنعتی تأکید کرد و اظهار کرد: توجه به نما و فضاسازی این مجموعهها میتواند تصویر بهتری از صنعت استان ارائه کند.
سرپرست صمت استان در بخش دیگری از سخنانش بااشاره به معضل ناترازی انرژی و با بیان اینکه سهمیهبندی قطع برق باعث شده بسیاری از واحدهای صنعتی با توقف فعالیت روبهرو شوند به طوری که در شهرکهای صنعتی، برق گاه دو روز متوالی یا چندین ساعت در روز قطع میشود، افزود: این وضعیت نهتنها تولید را مختل میکند بلکه در صنایعی با مواد اولیه فسادپذیر، خسارات جبرانناپذیری به همراه دارد.
خیرخواه با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، تصریح کرد: شرکتهای خدماترسان باید نسبت به جبران خسارات اقدام کنند و گزارش عملکرد خود را ارائه دهند.
وی یادآور شد: رتبه اقتصادی استان که پیشتر در جایگاه ۲۹ قرار داشت، امروز با تلاشهای صورتگرفته ارتقا یافته و آذربایجانغربی در میان ۵ استان برتر اقتصادی کشور قرار گرفته است.
سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی با بیان اینکه تأمین مالی صنایع همچنان یکی از دغدغههای اصلی تولیدکنندگان است، گفت: پیگیریهای لازم برای افزایش پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی ادامه دارد.
در پایان این همایش ضمن امضا دو تفاهمنامه کاری مابین شرکت شهرکهای صنعتی و بخش خصوصی، از واحدهای فناور و دانشبنیان برتر و همچنین مدیران برتر شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی آذربایجانغربی و مشاوران کسب و کار منتخب با اهدای لوحی تقدیر شد.