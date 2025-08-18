به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلمبرداری فیلم سینمایی «بچه‌های ابری» به نویسندگی و کارگردانی نصرت طالبی در لوکیشن‌های شهر مشهد مقدس به پایان رسید و پس از طی مراحل فنی، آماده معرفی به جشنواره فیلم‌های کودک و نوجوان اصفهان می‌شود.

بازیگرانی همچون میرطاهر مظلومی، حدیثه تهرانی و امید علیمردانی و هنرمندان شهر مشهد همچون مسعود روشن‌ضمیر، سهراب‌ترابی، امیر عطا دهقان، عسل‌ جنگ‌آزما، مهدیار مرویان، ارشیا قدم‌یاری، مهیا حاتمی، حلما صالحی، محیا ظفری و … در این فیلم حضور دارند.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: بچه‌های محله متوجه فردی (یک دانشمند) می‌شوند که در خانه خود مشغول انجام کارهای عجیبی است؛ کارهایی که از نگاه آنها مشکوک به نظر می‌رسد. روزی به خانه او نفوذ می‌کنند و با دستکاری دستگاه‌هایش، ۲ نفر از آنها وارد کابینی می‌شوند. با زدن یک کلید، دوستانشان به ابر تبدیل می‌شوند و ...

عوامل فیلم سینمایی «بچه‌های ابری» عبارتند از نویسنده و کارگردان: نصرت‌ طالبی، مشاور کارگردان و بازیگردان‌: رضا جنگ‌آزما، تهیه‌کننده: مرتضی اسکافی، انتخاب ‌بازیگر: امید علیمردانی، دستیار کارگردان: ‌ ملیحه‌ باباخانی، منشی‌ صحنه: پریسا ریگی، مدیر فیلمبرداری: محمدحسن‌ شیخ‌زاده، مدیر صدابرداری: فواد بهنودی، مدیر تولید: مرجان‌ ملکی، تدارکات: ‌ جواد لطفی، گریم: میترا جباری، آهنگساز: عماد رزبان.