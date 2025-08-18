به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، رامین آذری افزود: پرواز‌های شرکت هواپیمایی آزال جمهوری آذربایجان قرار است هر هفته در روز‌های یکشنبه و چهارشنبه از فرودگاه بین‌المللی تبریز انجام شود.

وی گفت: هم‌اکنون پرواز تبریز ـ باکو روز‌های سه‌شنبه توسط شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برقرار است و با ورود آزال دومین شرکت هواپیمایی فعال در این مسیر، انتخاب‌های بیشتری برای مسافران فراهم خواهد شد.

فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز در شمال غرب شهرستان تبریز با ماموریت ارائه خدمات فرودگاهی، ناوبری و هوانوردی جهت پذیرش پرواز‌های داخلی و بین المللی به منظور حمل و نقل مسافر و بار طراحی و ساخته شده است و به صورت ۲۴ ساعته عملیاتی است.

این فرودگاه به دلیل واقع شدن در مرز و مسیر‌های هوایی بین المللی در ارائه خدمات ناوبری، رادار و هوانوردی، پرواز‌های داخلی و بین المللی به خصوص پرواز‌های عبوری بین المللی بیشتر از مبداء و کشور‌های عضو اتحادیه اروپا به مقصد کشور‌های آسیایی جنوب شرقی و آسیای میانه و بالعکس انجام می‌شود.