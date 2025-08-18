با حضور وبیناری رئیس جمهور، سی و هشتمین اجلاس روسای آموزش و پرورش سراسر کشور صبح دوشنبه در مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسعود پزشکیان در این اجلاسیه با بیان اینکه سرمایه کشور مردم و سرمایه آینده ما، فرزندان این مردم هستند، افزود: ما موظف هستیم بهترین امکانات را برای تربیت، آموزش و عدالت آموزشی فراهم کنیم.

او ادامه داد: ۴۷ سال است ما در کشور مدرسه می‌سازیم، اما این چه تاثیری داشته است زمانی که هنوز برخی مدارس با شهریه ۱۶۰ میلیون تومانی فعالیت می‌کنند؛ چرا نباید مدارسی بسازیم که مردم به دنبال فرستادن فرزندشان در مدارس دولتی باشند.

رئیس جمهور تاکید کرد: وقتی باور «می توانیم» وجود داشته باشد، مسیر را پیدا خواهیم کرد و باید آموزش را به نحوی ارائه دهیم که همه مردم به طور یکسان از آن بهره ببرند.

بهره برداری از ۲ هزار و ۴۰۰ فضای آموزشی جدید تا اول مهر

وزیر آموزش و پرورش نیز در این نشست اعلام کرد: دو هزار و ۴۰۰ فضای آموزشی در آغاز سال تحصیلی جدید، آماده بهره برداری است و تا ابتدای مهرماه تمام معلمان ابتدایی و متوسطه در کارگاه‌های مهارت آموزی آموزش خواهند دید.

علیرضا کاظمی با اشاره به افزایش ۶۷ درصدی بودجه آموزش و پرورش در مجلس شورای اسلامی، گفت: در دولت چهاردهم با افزایش بودجه توانستیم حق الزحمه دست اندرکاران برگزاری امتحانات را در کمتر از یک ماه پس از تصحیح اوراق، پرداخت کنیم.

او افزود: امسال مشارکت خیرین در امر مدرسه سازی، بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان (همت) بود و اکنون هدف گذاری برای سال آینده، رقم ۲۵ همت است.

این مسئول با اشاره به دو کلان برنامه مهم آموزش و پرورش، اعلام کرد: هفت هزار و ۴۰۰ مسئله در «سامانه ساتع» شناسایی شده است تا هم مدارس جدید و هم مدارس قدیمی، مسائل شان مورد بررسی قرار گیرد.

در دی ماه سال ۱۳۹۹، بخشنامه ۱۳۱۲۵۲ ریاست جمهوری ابلاغ شد که طی آن همه دستگاه‌های مشمول این بخشنامه موظف شده‌اند که برای رفع مشکلات، نیازمندی‌های پژوهشی و فناوری خود را در سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش (ساتع) که زیر نظر دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری است، به شکل عمومی فراخوان دهند.

پس از آن محققان و فناوران دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و آموزشی عالی دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی و شرکت‌های دانش بنیان، این تقاضا‌ها را مشاهده و برای طرح مد نظر خود، پیشنهاد ارسال می‌کنند و این پیشنهاد‌ها به وسیله متقاضی پژوهش، بررسی و طرح یاد شده به محقق برگزیده محول می‌شود.