به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، میترا لبافی سردبیرگروه کتاب با حضور در استودیوی برنامه «سلام خبرنگار» ضمن مرور رویدادهای حوزه نشر گفت : این روزها پیش خبر رونمایی از تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «پاسیاد پسر خاک » که به زندگی حجت الاسلام ابوترابی فرد می پردازد ، برصدر خبرهای کتابی نشسته است .

وی افزود: این مراسم ، روز 7 شهریورماه در قزوین برگزار خواهد شد.

خانم لبافی گفت: کتاب دیگری که در این هفته بر آن تمرکز صورت گرفت ، کتاب «ملاصالح » بود که به چاپ شصتم رسید.

این کتاب، کاری از انتشارات شهید کاظمی است که به زندگی ملاصالح قاری ، مترجم اسرای ایرانی می پردازد .

وی در خصوص برنامه های رویدادی دیگر در این هفته گفت : نشست نقد و بررسی کتاب «من ابراهیم هادی نیستم » دیگر اتفاقی بود که در حوزه ادبیات آزادگان در این هفته رقم خورد . این برنامه در موزه انقلاب و دفاع مقدس برگزار شد.

سردبیر گروه کتاب خبرگزاری صدا و سیما افزود : امروز همچنین برخی از خبرگزاری ها به مرور کتابهایی پرداختند که مزین به تقریظ رهبر انقلاب بودند، مانند کتاب «آن بیست وسه نفر» کاری از آقای احمد یوسف زاده و همچنین بعضی رسانه ها به طرح چالش های کتابهای دفاع مقدس پرداختند.

برنامه سلام خبرنگار، دوشنبه ها به طرح موضوع کتاب و کتابخوانی می پردازد.