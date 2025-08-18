به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۹ صبح امروز دوشنبه (۲۷ مرداد) شاخص کیفی هوا در شهر‌های اندیمشک ۳۰۳ و ماهشهر ۲۲۵ AQI ثبت شد که نشان دهنده هوای بسیار ناسالم (بنفش) است.

این میزان در شهر‌های هویزه ۱۹۴، هندیجان ۱۶۸، رامهرمز ۱۶۴، ملاثانی ۱۶۳، آغاجاری ۱۵۹ و بهبهان و اهواز به ۱۵۵ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی (قرمز) است.

همچنین در این مدت شاخص کیفی هوا در شهر‌های سوسنگرد ۱۴۹، شادگان ۱۴۷، باغملک ۱۴۵، هفتکل ۱۳۵، گتوند ۱۳۲، آبادان ۱۲۵، شوش ۱۲۲، امیدیه ۱۰۸ و دزفول ۱۰۱ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.