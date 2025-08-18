سی‌وهشتمین اجلاس مدیران و رؤسای آموزش و پرورش سراسر استان با رئیس جمهور به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد.

اجلاس مدیران و رؤسای آموزش و پرورش سراسر استان با رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدیرکل آموزش و پرورش گلستان در این جلسه، ضمن تأکید بر اهمیت برگزاری این گردهمایی، گفت: این اجلاس فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربه‌ها، بررسی سیاست‌های کلان و هم‌افزایی میان مدیران آموزش و پرورش استان است.

قدرت‌اله نظری افزود: موضوع محوری اجلاس، توسعه عدالت آموزشی و پرورشی است که با دو رویکرد ارتقای کیفیت آموزشی و محرومیت‌زدایی از فضا و تجهیزات دنبال می‌شود و ما باید از این فرصت برای ارائه راهکارهای اجرایی و عملیاتی بهره ببریم.

وی گفت: امیدواریم با برگزاری این اجلاس، مسیر تحقق عدالت آموزشی در مدارس استان هموارتر شود و بتوانیم در سال تحصیلی جدید خدمات مؤثرتری به دانش‌آموزان ارائه کنیم.