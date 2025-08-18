تجهیز ۲۷۲ حلقه چاه کشاورزی به کنتور هوشمند در سرخس
شهرستان سرخس ۳۳۲ حلقه چاه دارد که از این تعداد ۲۷۲ حلقه چاه به کنتور هوشمند تجهیز شده اند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره منابع آب سرخس گفت: خشکسالی پی در پی در سالهای اخیر، دشت سرخس را در وضعیت بحرانی قرار داده است به طوری که کیفیت پایین آب امکان کشت محصولاتی مانند پنبه و گندم را غیر ممکن کرده است.
سعید ایزدی با اشاره به نگرانی ها از سطح پایین آب و کسری مخازن در شهرستان سرخس، افزود: از آنجا که عمده اراضی کشاورزی آبی شهرستان از چاه های منطقه استفاده می کنند و مانند چند دهه گذشته از سیلابهای رودخانه تجن در نهرهای سنتی بهره مند نیستند، سطح آب دهی چاه ها کاهش شدید داشته و کیفیت آن نیز کاهش یافته است.
وی ادامه داد: هم اکنون سالانه حدود ۳۰ میلیون متر مکعب اضافه برداشت از چاه های دارای پروانه بهره برداری کشاورزی صورت می گیرد.
ایزدی گفت: مجموع چاه های شهرستان سرخس ۳۳۲ حلقه چاه است که از این تعداد ۲۷۲ حلقه چاه به کنتور تجهیز شده اند.
وی اضافه کرد: تلاش می کنیم با شناسایی چاه های غیر مجاز روند کاهش سطح آب مخازن را کاهش دهیم.