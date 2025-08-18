شهرستان سرخس ۳۳۲ حلقه چاه دارد که از این تعداد ۲۷۲ حلقه چاه به کنتور هوشمند تجهیز شده اند.

ممکن کرده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره منابع آب سرخس گفت: خشکسالی پی در پی در سالهای اخیر، دشت سرخس را در وضعیت بحرانی قرار داده است به طوری که کیفیت پایین آب امکان کشت محصولاتی مانند پنبه و گندم را غیر

سعید ایزدی با اشاره به نگرانی ها از سطح پایین آب و کسری مخازن در شهرستان سرخس، افزود: از آنجا که عمده اراضی کشاورزی آبی شهرستان از چاه های منطقه استفاده می کنند و مانند چند دهه گذشته از سیلابهای رودخانه تجن در نهرهای سنتی بهره مند نیستند، سطح آب دهی چاه ها کاهش شدید داشته و کیفیت آن نیز کاهش یافته است.

وی ادامه داد: هم اکنون سالانه حدود ۳۰ میلیون متر مکعب اضافه‌ برداشت از چاه های دارای پروانه بهره برداری کشاورزی صورت می‌ گیرد.

وی اضافه کرد: تلاش می کنیم با شناسایی چاه های غیر مجاز روند کاهش سطح آب مخازن را کاهش دهیم.