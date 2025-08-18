به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ مطالعه در میان جوامع عشایری خداآفرین، ورزقان، هوراند، سراب، میانه و مراغه و ایجاد زمینه‌های برابر برای بهره‌مندی همه اقشار از منابع و خدمات فرهنگی از اول خردادماه تا اول شهریورماه ۱۴۰۴ در محور‌های نقاشی، قصه گویی، کتابخوانی، مشاعره، خوانش منظومه حیدربابا و شاهنامه برگزار و در اختتامیه این جشنواره از نفرات برگزیده در هر محور جشنواره تجلیل خواهد شد.