مراسم اختتامیه نخستین جشنواره کتابخوانی عشایری آذربایجان شرقی چهارم شهریور ماه امسال در ییلاقات الهرد ورزقان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ مطالعه در میان جوامع عشایری خداآفرین، ورزقان، هوراند، سراب، میانه و مراغه و ایجاد زمینههای برابر برای بهرهمندی همه اقشار از منابع و خدمات فرهنگی از اول خردادماه تا اول شهریورماه ۱۴۰۴ در محورهای نقاشی، قصه گویی، کتابخوانی، مشاعره، خوانش منظومه حیدربابا و شاهنامه برگزار و در اختتامیه این جشنواره از نفرات برگزیده در هر محور جشنواره تجلیل خواهد شد.