به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بسته تلویزیونی ۱۲۰ ثانیه، عناوین رویداد‌های خبری روز یک شنبه، ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ استان قم را بررسی و مرور کرده است.

تجلیل استاندار قم از آزادگان، ادامه خدمت رسانی موکب امامزادگان قم به زائران اربعین در سامرا، افتتاح پایگاه بسیج پیشکسوتان صدا و سیمای مرکز قم، دوره بصیرت افزایی و پاسخ به شبهات فرهنگی و اعتقادی، کسب دو مدال طلای کاراته کاران قم از مسابقات بین المللی مسترزکاپ، اعزام شناگر قمی به مسابقات قهرمانی جهان، درخشش بسکتبالیست قمی در ترکیب تیم ملی و کسب مدال برنز فرنگی کار قم از مسابقات صربستان عناوین رویداد‌های بسته خبری ۱۲۰ ثانیه است.