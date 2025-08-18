ساختمان جدید تامین اجتماعی شعبه پارس آباد با اعتباری بالغ بر ۹۲ میلیارد تومان، با حضور مسولین استانی و شهرستانی افتتاح شد. در خلخال نیز آیین کلنگ‌‍زنی ساخت درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل در آئین بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی تعداد 65 پروژه ملی سازمان تامین اجتماعی، دو پروژه افتتاح ساختمان شعبه تامین اجتماعی شهرستان پارس آباد و کلنگ زنی و آغاز عملیات احداث ساختمان جدید درمانگاه شهرستان خلخال به استان اردبیل اختصاص داشت.

مدیر درمان استان اردبیل در سخنانی ضمن عرض خیر مقدم به میهمانان و با اشاره به احداث ساختمان جدید درمانگاه خلخال گفت این مرکز درمانی پس از 25 سال فعالیت و ارائه خدمات به بیمه شدگان محترم توسط کارشناسان فنی و مهندسی سازمان نا ایمن تشخیص داده شده که سازمان تامین اجتماعی براساس شاخص های فنی شرایط لازم را برای احداث ساختمان جدید مهیا کرده است.

دکتر جاهد با بیان اینکه توسعه و کیفیت ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان سازمان از اولویت های مدیریت درمان است افزود: با ساخت و افزایش فضای فیزیکی مراکز درمانی و بکارگیری پزشکان متخصص در رشته های مختلف و استفاده از تجهیزات پیشرفته پزشکی می توانیم به این مهم دست پیدا کنیم.

مدیر درمان استان اظهار داشت برای اخذ مجوزهای قانونی و اعتبارات لازم برای پروژه ساختمان جدید درمانگاه، مسئولان شهرستان خلخال به ویژه نماینده محترم شهرستان های خلخال و کوثر آقای دکتر کنعانی شبانه روزی تلاش کردند.