به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مقداد صارمی اظهار کرد: آتش‌سوزی تالاب بیشه دالان بروجرد عصر دیروز آغاز و با تلاش یک تیم ویژه ظرف مدت پنج ساعت مهار شد.

وی افزود: به علت صعب‌العبور بودن منطقه تالاب تجهیزات آتش‌نشانی قادر به عملیات اطفا حریق نبودند، عملیات اطفا حریق با استفاده از ظرفیت تیم‌های ویژه در شرایط بسیار سخت صورت گرفت.

معاون سیاسی فرمانداری بروجرد گفت: در پی وقوع آتش‌سوزی در بیشه دالان از توابع بخش شیروان تیم ویژه‌ای با اعزام از بخشداری شیروان، ستاد حوادث فرمانداری، اداره محیط‌زیست، اداره منابع طبیعی، گروه ۲۴ بعثت نیروی زمینی سپاه، آتش‌نشانی و باهمت رئیس اداره محیط‌زیست و یگان حفاظت محیط‌زیست کنترل و حریق اطفا شد.