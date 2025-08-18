وی افزود: به علت صعبالعبور بودن منطقه تالاب تجهیزات آتشنشانی قادر به عملیات اطفا حریق نبودند، عملیات اطفا حریق با استفاده از ظرفیت تیمهای ویژه در شرایط بسیار سخت صورت گرفت.
معاون سیاسی فرمانداری بروجرد گفت: در پی وقوع آتشسوزی در بیشه دالان از توابع بخش شیروان تیم ویژهای با اعزام از بخشداری شیروان، ستاد حوادث فرمانداری، اداره محیطزیست، اداره منابع طبیعی، گروه ۲۴ بعثت نیروی زمینی سپاه، آتشنشانی و باهمت رئیس اداره محیطزیست و یگان حفاظت محیطزیست کنترل و حریق اطفا شد.
صارمی با قدردانی از جدیت و تلاش همه نیروها که در کنترل آتشسوزی فعالیت کردند افزود: علت آتشسوزی در دست بررسی است.