همه دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های دولتی و نهاد‌های وابسته در سراسر استان خراسان رضوی، در روز شنبه اول شهریور تعطیل هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی گفت: این تعطیلی در راستای فراهم‌سازی شرایط مناسب خدمت‌رسانی به زائران در ایام عزاداری و تسهیل تردد در محور‌های اصلی مشهد، خواهد بود.

حجت‌الاسلام علی عسگری افزود: براساس این تصمیم، فعالیت همه ادارات، به جز مراکز امدادی، خدماتی و دستگاه‌هایی که مأموریت ویژه در ایام عزاداری دارند، متوقف می‌شود.

استانداری خراسان رضوی تأکید کرده است که این تعطیلی به منظور تمرکز همه امکانات استان بر خدمت‌رسانی به زائران و مجاوران، مهار ترافیک و حضور فعال نیرو‌های انسانی در مسیر‌های منتهی به حرم مطهر رضوی صورت گرفته است.