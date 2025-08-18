پخش زنده
استاندار گیلان گفت: طرح تله رسوب گیر و لایروبی بنادر آستارا و انزلی با هدف پایداری بنادر شمال کشور با همکاری دستگاههای متولی و پیگیری ملی اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ هادی حقشناس در دیدار با رضا سعادت زاده مدیرکل برنامهریزی و نظارت معاونت پیگیریهای ویژه دفتر رئیس جمهور، گفت: با توجه به ابلاغ مصوبات سفر رئیسجمهور ، روند اجرای طرحهای لایروبی بنادر گیلان باید با جدیت پیگیری شود تا ضمن رفع چالشها، زمینه تداوم این فعالیتها، با برنامهریزی دقیق و همکاری دستگاههای مرتبط فراهم و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
وی همچنین با تاکید بر ضرورت هماهنگی دستگاههای اجرایی برای رفع موانع موجود در لایروبی بنادر استان، افزود: برخی چالشها به تصمیم گیری در سطوح بالاتر و طرح در شورای عالی نیاز دارد که پیگیری لازم در این خصوص انجام خواهد شد.
استاندار گیلان با اشاره به امور توسعهای بنادر آستارا و انزلی، گفت: اتصال ریل به بندر آستارا و انزلی از مهمترین مطالبات مردم و فعالان اقتصادی استان است و تحقق آن میتواند نقش بسزایی در رونق تجارت و افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا در این بنادر مهم داشته باشد.
هادی حق شناس با اشاره به حل برخی مشکلات بنادر گیلان گفت: موضوع ساخت دیوار حفاظتی بندرآستارا پس از سالها تأمین اعتبار شد و با همکاری دستگاههای اجرایی و رفع موانع شهرداری، اقدامات لازم برای اجرای آن انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه لایروبی بنادر گیلان در ۲ بخش نصب تله رسوب گیر با ظرفیت یک میلیون مترمکعب و لایروبی جاری برای حفظ مسیرهای تردد دریایی اجرا میشود، اضافه کرد: اجرای تله رسوبگیر علاوه بر افزایش عمق و پایداری کانال، از بازگشت سریع رسوبات جلوگیری و تا چند سال آینده پایداری بندر آستارا را تضمین خواهد کرد که مطالعات اولیه آن از سوی کارشناسان انجام شده است.
استاندار گیلان گفت: عملیات لایروبی جاری هم به صورت مستمر از سوی دستگاههای مسئول دنبال میشود تا شناورها بتوانند در مسیرهای آبی استان تردد ایمن و بدون وقفه داشته باشند.
هادی حقشناس با اشاره به سرمایه گذاریهای جدید در حوزه دریایی و ورود تجهیزات از کشورهای اروپایی در این خصوص، افزود: اجرای این طرحها موجب ارتقای توان عملیاتی بنادر گیلان و توسعه ترانزیت در دریای خزر شود.