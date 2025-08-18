رزمایش نظارت بر بازار مرغ در مازندران با همراهی دستگاههای اجرایی مختلف اجرا و برای متخلفان پرونده تعزیراتی تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ طاهری نماینده معاونت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران گفت:در راستای تنظیم بازار و کنترل قیمت مرغ آماده به طبخ، رزمایش سه روزهای با حضور نماینده معاونت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیران مربوطه در شهرستانهای نوشهر، چالوس، عباس آباد، تنکابن و رامسر برگزار شد.
او افزود: این رزمایش که با همراهی مسئولین بازرسی و تنظیم بازار جهاد کشاورزی شهرستانها و نمایندگان ادارات صنعت، معدن و تجارت (صمت) و تعزیرات حکومتی انجام شد، شامل بازرسی از محلهای توزیع مرغ از جمله بازارهای سنتی و فروشگاههای زنجیرهای بود.
طاهری گفت: هدف از این بازرسیها، نظارت دقیق بر قیمتها و جلوگیری از هرگونه افزایش بیرویه است. در جریان این رزمایش، ضمن ارائه تذکرات لازم به عرضهکنندگان، در مواردی نیز پروندههای تعزیراتی تشکیل شده است.
او افزود: این اقدامات در راستای ایجاد آرامش در بازار و حمایت از حقوق مصرفکنندگان انجام میشود و نشان از عزم جدی سازمان جهاد کشاورزی استان در کنترل بازار و تامین نیازهای مردم دارد.
این بازرسیها به صورت مستمر و با جدیت ادامه خواهد داشت تا از هرگونه سوء استفاده و اخلال در بازار جلوگیری شود. سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران از شهروندان نیز درخواست کرده است در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به این سازمان یا ادارات مربوطه اطلاع دهند.