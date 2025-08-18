پبه گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین روز از شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا امیر جوهری‌خو پس از ایستادن در رده سوم دور مقدماتی تپانچه ۱۰ متر آقایان به همراه تیراندازانی از قزاقستان، چین، مالزی، چین تایپه، کره جنوبی، هند و ازبکستان راهی فینال شد.

در فینال این رقابت‌ها امیر جوهری خو پس از تیراندازانی از چین و کره جنوبی در رده سوم ایستاد و صاحب مدال برنز شد.

پیش از این تیم تپانچه ۱۰ متر مردان با ترکیب امیر جوهری خو، وحید گل خندان و جواد فروغی پس از چین و هند به مدال برنز دست یافته بود.

شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا از ۲۷ مرداد ماه تا ۸ شهریور ماه در شیمکنت قزاقستان برگزار می‌شود و نمایندگان ایران نیز در آن حضور دارند.