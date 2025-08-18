به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بیش از هزار اصله درخت توت در یکی از مزارع شهرستان تفرش پیوند زده شده است.

بخش عمده‌ای از این درختان که در خرداد ماه سال جاری پیوند شده‌اند، طی یک ماه بین ۳۵ تا ۴۰ سانتیمتر رشد داشته است.

این مزرعه علاوه بر کشت درختان توت نیم هکتار از اراضی خود را هم تحت زراعت گل محمدی نیز قرار داده و دارای سه رشته قنات و دو استخر ذخیره آب کشاورزی است.

اقدامات صورت گرفته در این مزرعه شامل احداث دو استخر ذخیره آب، انتقال آب لوله کشی برای آبیاری قطره‌ای، ساخت دامداری و ساختمان سرایداری، کاشت و پیوند درختان با اعتباری بالغ بر ۱۴ میلیارد تومان بوده است.