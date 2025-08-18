به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای استان خوزستان، مدیر درمان تأمین اجتماعی خوزستان در مراسم آغاز اجرای این طرح‌ها گفت:خوزستان با جمعیت حدود ۵ میلیون نفری، ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر بیمه شده تأمین اجتماعی دارد که در درمان مستقیم با ۸ بیمارستان، ۸ پلی‌کلینیک و ۱۹ مرکز درمانی، بعد از استان تهران، بیشترین مراکز درمانی فعال را در سطح کشور دارد.

دکتر هدایت الله عبدی زاده افزود: همچنین با همکاری پنج دانشگاه علوم پزشکی و بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ مؤسسه درمانی، ماهیانه ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه درمان غیرمستقیم برای بیمه شدگان تامین اجتماعی می‌شود.

وی با اشاره به ساخت دو طرح درمانی در استان ادامه داد: این طرح‌ها شامل دو درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی در بیمارستان‌های امام موسی کاظم بندر ماهشهر و شهید مصطفی خمینی بهبهان می‌باشد که اجرای آنها آغاز شده است.