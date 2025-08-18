پخش زنده
ساخت دو طرح درمانی تامین اجتماعی در استان خوزستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای استان خوزستان، مدیر درمان تأمین اجتماعی خوزستان در مراسم آغاز اجرای این طرحها گفت:خوزستان با جمعیت حدود ۵ میلیون نفری، ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر بیمه شده تأمین اجتماعی دارد که در درمان مستقیم با ۸ بیمارستان، ۸ پلیکلینیک و ۱۹ مرکز درمانی، بعد از استان تهران، بیشترین مراکز درمانی فعال را در سطح کشور دارد.
دکتر هدایت الله عبدی زاده افزود: همچنین با همکاری پنج دانشگاه علوم پزشکی و بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ مؤسسه درمانی، ماهیانه ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه درمان غیرمستقیم برای بیمه شدگان تامین اجتماعی میشود.
وی با اشاره به ساخت دو طرح درمانی در استان ادامه داد: این طرحها شامل دو درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی در بیمارستانهای امام موسی کاظم بندر ماهشهر و شهید مصطفی خمینی بهبهان میباشد که اجرای آنها آغاز شده است.