مدیر عامل توانیر در پاسخ به این سوال که چرا برق در برخی از نقاط کشور بیش از حد تعیین شده در روز قطع میشود توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی مدیر عامل توانیر در پاسخ به این سوال که چرا برق برخی از نقاط کشور بیش از یکبار و ۲ ساعت در روز قطع میشود؟ گفت: خاموشیها در ابتدا همان ۲ ساعت برنامه ریزی شد، اما با توجه به افزایش دما در اغلب نقاط کشور واستفاده بیشتر از وسایل سرمایشی مجبور شدیم مدت زمان خاموشیها را افزایش دهیم.
وی افزود: گاهی اوقات به دلیل حوادثی که به طور موقت اتفاق میافتد خاموشی بیش از ۲ ساعت داریم که تلاش میکنیم به سرعت بر طرف شود.
مدیر عامل توانیر گفت: کمتر ازیک ماه آینده هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاههای حرارتی کشور افزوده میشود که با به مدار آمدن این ظرفیت، تعدیل دما وکاهش مصرف شرایط بهتر میشود.