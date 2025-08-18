به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی مدیر عامل توانیر در پاسخ به این سوال که چرا برق برخی از نقاط کشور بیش از یکبار و ۲ ساعت در روز قطع می‌شود؟ گفت: خاموشی‌ها در ابتدا همان ۲ ساعت برنامه ریزی شد، اما با توجه به افزایش دما در اغلب نقاط کشور واستفاده بیشتر از وسایل سرمایشی مجبور شدیم مدت زمان خاموشی‌ها را افزایش دهیم.

وی افزود: گاهی اوقات به دلیل حوادثی که به طور موقت اتفاق می‌افتد خاموشی بیش از ۲ ساعت داریم که تلاش می‌کنیم به سرعت بر طرف شود.

مدیر عامل توانیر گفت: کمتر ازیک ماه آینده هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور افزوده می‌شود که با به مدار آمدن این ظرفیت، تعدیل دما وکاهش مصرف شرایط بهتر می‌شود.