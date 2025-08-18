سی‌وهشتمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور با محوریت «کیفیت و عدالت آموزشی و تربیتی برای ایران» به‌صورت ترکیبی و هم‌زمان با سراسر کشور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این اجلاس با حضور رؤسای آموزش و پرورش استان‌ها و اعضای شورای معاونین، به شکل آنلاین و حضوری، بستری برای هم‌اندیشی و تبادل نظر پیرامون مهم‌ترین مسائل آموزشی کشور فراهم کرد.

رسول شیدایی، مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان در حاشیه این اجلاس با تأکید بر اهمیت ایجاد گفتمان مشترک میان مدیران ارشد آموزش و پرورش کشور، گفت: برگزاری این اجلاس در قالب ترکیبی، فرصتی ارزشمند برای هم‌افزایی و هم‌فکری در راستای تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت تربیتی در مدارس سراسر کشور است.

هدف ما ایجاد وحدت رویه و انسجام در سیاست‌گذاری‌های آموزشی است تا بتوانیم پاسخگوی نیاز‌های متنوع دانش‌آموزان در اقصی‌نقاط ایران باشیم.

در این نشست، موضوعاتی، چون توسعه عدالت آموزشی، بهبود کیفیت یاددهی-یادگیری، تقویت زیرساخت‌های تربیتی، و راهکار‌های ارتقای عملکرد مدارس در مناطق محروم مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین، رؤسای آموزش و پرورش استان‌ها به تبادل تجربیات موفق و چالش‌های پیش‌رو پرداختند.

این اجلاس گامی مؤثر در جهت هم‌راستاسازی برنامه‌های آموزشی کشور و تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تلقی می‌شود.