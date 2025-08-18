پخش زنده
امروز: -
سخنگوی صنعت برق استان یزد: به علت افزایش بار شبکه و افت فرکانس، خاموشیهای شبانه خارج از برنامه در برخی مناطق شهر یزد اعمال شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، حجتی با اشاره به اعمال خاموشی اضطراری شبانه در برخی از مناطق شهر یزد در دو روز گذشته، گفت: این خاموشیها به صورت اضطراری و از طریق مدیریت ملی اجرا میشود و ممکن است زودتر از زمانهای پیشبینیشده در جدول خاموشیها رخ دهد.
وی افزود: در چنین مواردی، شرکت توزیع نیروی برق مدت زمان خاموشی را در برنامههای بعدی لحاظ خواهد کرد.
حجتی همچنین گفت: افزایش دو درجهای میانگین دمای کشور و کاهش حجم آب پشت سد نیروگاههای برقآبی، موجب خروج نیروگاه سد کارون ۴ از مدار شده است. وی تأکید کرد که با وجود این ناترازیها، مدیریت شبکه برق در سطح ملی انجام میشود.