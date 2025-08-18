۸۹۳ نفر از مددجویان زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی امسال به اردو‌های فرهنگی، زیارتی، تفریحی و آموزشی اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت تقویت ابعاد مختلف زندگی مددجویان در مسیر توانمندسازی، افزود: این اردو‌ها با رویکردی چندبعدی و با هدف ارتقای روحیه، افزایش آگاهی و فراهم‌سازی فرصت‌های فرهنگی و معنوی برای مددجویان برگزار شده است.

سورگی افزود: مقاصد این اردو‌ها شامل شهر‌های مقدس مشهد و قم، زیارت مرقد مطهر امام خمینی (ره) و نیز اردو‌های درون‌استانی در اردوگاه یادگاران امام بوده است.

به گفته وی همچنین برنامه‌های متنوع تفریحی و آموزشی با رویکرد مهارت‌افزایی و آشنایی با سبک زندگی سالم در این اردو‌ها گنجانده شده است.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان با بیان اینکه حمایت‌های این نهاد فقط به کمک‌های مادی محدود نمی‌شود، گفت: توجه به رشد فرهنگی، معنوی و توانمندسازی فکری و مهارتی مددجویان از مهم‌ترین رویکرد‌های این نهاد در مسیر رسیدن به خودکفایی پایدار است.