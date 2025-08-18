پخش زنده
رضایی گفت: گواهینامه ایمنی آب دهدشت کهگیلویه و روستای تنگاری بویراحمد صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان از انجام بیش از ۱۳۴ هزار مورد آزمون کلرسنجی در سال جاری خبر داد گفت: در این مدت ۵۲ مورد تست کلستریدیوم و ۶۴۰ مورد آزمون فاضلاب در آزمایشگاه مرکزی و آزمایشگاههای شهرهای دهدشت و دوگنبدان برای سنجش کیفیت آب انجام گرفت.
رضا رضایی با بیان اینکه امسال همچنین ۳ هزار و ۷۰۰ مورد آزمون میکروبی در آزامیشگاههای استان برای سنجش کیفیت آب انجام گرفت افزود: دو گواهی نامه ایمینی آب در شهر دهدشت و منطقه تنگاری بویراحمد صادر شد.
رضایی اضافه کرد: کسب دو گواهینامه ایمنی آب به عنوان نمادی از تعهد آبفا به سلامت و کیفیت آب در شهر دهدشت و روستای تنگاری، نشان از تلاش مستمر آبفا در ارائه خدمات بهینه به مردم استانو تامین آب سالم دارد.
وی با بیان اینکه حفظ سلامت آب آشامیدنی و ارتقای سطح ایمنی منابع آبی، در اولویت برنامههای شرکت آب و فاضلاب استان قرار دارد ادامه داد: با بهره گیری از روشهای نوین آزمایشگاهی، تلاش میشود کیفیت آب در استان به صورت مستمر پایش شود.