به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: بر اساس الگوی نقشه‌های پیش بینی هواشناسی، در ۳ روز آینده تاحدودی از سرعت وزش باد در استان کاسته خواهد شد، اما پدیده غالب همچنان گاهی وزش تند باد و گرد و خاک است.

زارعی افزود: در مرز شرقی و نواحی مستعد نیز گاهی وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک قابل پیش بینی است.

وی گفت: به لحاظ دمایی از فردا تا پایان هفته، روند تغییرات دما افزایشی است و هوا گرمتر خواهد شد.

کارشناس هواشناسی استان افزود: در ۲۴ ساعت گذشته قهستان با ۱۴ درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین و دهسلم نهبندان با ۴۴ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین مناطق استان گزارش شدند و دمای هوا در بیرجند هم در روزی که گذشت بین ۲۱ و ۳۵ درجه ثبت شد.