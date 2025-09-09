مدیر آموزش و پرورش دامغان : شش طرح آموزشی و ورزشی دامغان با اعتبار ۱۸۰ میلیارد تومان در دست اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مدیر آموزش و پرورش دامغان گفت: این پروژه های آموزشی شامل۴مدرسه با ۳۰کلاس، یک استخر دانش آموزی و یک سالن اجتماعات است.

بصیری افزود: استخر دانش آموزی تا بهمن ما امسال افتتاح و مابقی طرح ها تا مهر سال آینده افتتاح می‌شود.

فرماندار دامغان هم بر اتمام به‌موقع طرح‌ها و استفاده از ظرفیت‌های خیرین مدرسه‌ساز به منظور بهره مندی دانش‌آموزان از این فضا‌ها تاکید کرد.