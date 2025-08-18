همزمان با دهه پایانی ماه صفر، ۸ هزار و ۱۵۹ زائر پیاده در قالب ۶۰ کاروان عازم مشهد می‌ شوند.

۴ هزار و ۵۷ زائر پیاده مرد و ۴ هزار و ۱۰۲ زائر پیاده زن از این شهرستان در مراسم سالروز رحلت رسول اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) در مشهد شرکت خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی تربت‌ حیدریه گفت:

حجت الاسلام فاطمیان افزود: این زائران مسافت حدود ۱۵۰ کیلومتری تربت حیدریه تا مشهد را طی پنج روز طی خواهند کرد.

وی اضافه کرد: بیش از پنج هزار نفر از اعضای هیئت‌ های مذهبی و عاشقان اهل‌ بیت علیهم‌ السلام نیز با اتوبوس و خودرو شخصی به مشهد مقدس عزیمت می‌ کنند.