۶۰ کاروان پیاده از تربت حیدریه عازم مشهد می شود
همزمان با دهه پایانی ماه صفر، ۸ هزار و ۱۵۹ زائر پیاده در قالب ۶۰ کاروان عازم مشهد می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی تربت حیدریه گفت: ۴ هزار و ۵۷ زائر پیاده مرد و ۴ هزار و ۱۰۲ زائر پیاده زن از این شهرستان در مراسم سالروز رحلت رسول اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) در مشهد شرکت خواهند کرد.
حجت الاسلام فاطمیان افزود: این زائران مسافت حدود ۱۵۰ کیلومتری تربت حیدریه تا مشهد را طی پنج روز طی خواهند کرد.
وی اضافه کرد: بیش از پنج هزار نفر از اعضای هیئت های مذهبی و عاشقان اهل بیت علیهم السلام نیز با اتوبوس و خودرو شخصی به مشهد مقدس عزیمت می کنند.