به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس فراخوان هفتمین دوره مسابقه‌های بین‌المللی قرآن دانشجویان مسلمان، شرکت‌کنندگان در رشته قرائت تحقیق از سراسر جهان موظف بودند تا یکی از قطعات مشخص‌شده را انتخاب کرده و تلاوت خود را با رعایت کامل قواعد براساس آیین‌نامه داوری مسابقه‌های جمهوری اسلامی ایران، در قالب یک فایل تصویری حدود پنج‌دقیقه‌ای (با حجم حداکثر ۲۰ مگابایت) ضبط و از طریق راه‌های ارتباطی به ستاد برگزاری رقابت‌ها ارسال کنند.

با پایان یافتن فراخوان مهلت ارسال فیلم تلاوت‌ها، در مجموع ۵۵ تلاوت به دبیرخانه واصل شد که پس از بررسی‌های اولیه، ۴۵ اثر واجد شرایط، برای داوری به شکل آفلاین انتخاب شدند.

۴۵ فیلم ضبط شده ارسالی به دبیرخانه در این مرحله، مربوط به نمایندگانی از ۳۶ کشور است که پس از بررسی و داوری عباس امام‌جمعه؛ قاری و داور بین‌المللی کشورمان که از صبح امروز دوشنبه ۲۷ مرداد آغاز شده، برگزیدگان به مرحله بعدی راه پیدا می‌کنند.

همچنین در مرحله مقدماتی رشته حفظ کل قرآن این دوره از مسابقه‌های قرآن دانشجویان مسلمان که از ۲۹ تیرماه به‌صورت مجازی در استودیو مبین سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور آغاز و تا اول مردادماه ادامه داشت، شرکت‌کنندگان از طریق ارتباط زنده تصویری، محفوظات خود را ارائه کردند و معتز آقایی؛ داور و حافظ بین‌المللی قرآن کریم، نیز قضاوت آن را به عهده داشت.

سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور به‌عنوان نخستین نهاد قرآنی در دانشگاه‌ها، پس از برگزاری موفق ۲۴ دوره جشنواره ملی قرآن دانشجویان، از سال ۱۳۸۴ اقدام به برگزاری مسابقه‌های بین‌المللی قرآن دانشجویان مسلمان به‌صورت دوسالانه کرده است.

این مسابقه‌ها به‌عنوان تنها رویداد قرآنی ویژه دانشجویان در جهان اسلام، تاکنون شش دوره با حضور دانشجویان از کشور‌های مختلف برگزار شده و دوره هفتم آن در سال جاری برپا خواهد شد.