به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، خزائی گفت: پرونده قاچاق لوازم خانگی شامل انواع تلویزیون، ماشین لباسشویی و ظرفشویی، کولر گازی به ارزش چهار میلیارد و ۱۷۳ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان قاینات رسیدگی شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی قائنات افزود: شعبه باتوجه به مدارک موجود در پرونده و ثبت نبودن کالا‌ها در سامانه جامع انبارها، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط کالا متخلف را به پرداخت چهار میلیارد و ۱۷۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

خزائی گفت: ماموران نیروی انتظامی شهرستان قائنات، در هنگام بازرسی از یک پارکینگ، این کالا‌ها را به ظن قاچاق کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.