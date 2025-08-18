مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه قاچاق کالا، گران‌فروشی و تخلفات بازار، موضوع را از طریق شماره‌های ۱۲۵ وزارت صمت و ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گزارش کنند.

وی با اشاره به اینکه، به شکایات مردمی در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی خواهد شد، گفت: نظارت عمومی و خودکنترلی مردم در کنار فعالیت دستگاه‌های مسئول، نقشی مهم در کنترل بازار دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد، افزود: تمرکز اصلی تعزیرات بر مبارزه با قاچاق کلان و سرشاخه‌ها است، چرا که قاچاق ضربه جدی به جامعه، تولیدکنندگان و اقتصاد استان یزد وارد می‌کند و چرخه تولید را از کار می‌اندازد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد خاطرنشان کرد: تعزیرات مرجع اصلی رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا است و این کار را با سرعت و جدیت دنبال می‌کند. وی، به رسیدگی اخیر به پرونده احتکار برنج در استان یزد اشاره کرد و گفت: این پرونده بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ در حکم قاچاق در شرایط خاص تلقی شده و طی ۱۲ روز به نتیجه رسید.

در پایان این نشست، رئیس اداره صمت و رئیس تعزیرات حکومتی میبد گزارشی از گشت‌های نظارتی و اقدامات انجام‌شده برای کنترل بازار و رصد تخلفات ارائه کردند.