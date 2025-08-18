رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: در سال زراعی جاری میزان تولید و توزیع جو و کنسانتره به ۱۸ هزار تن افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، محمد محمدزاده با اشاره به بروز خشکسالی‌های شدید طی امسال گفت: در سال زراعی گذشته ۶۰۰۰ تن کنسانتره و ۹۰۰۰ تن جو توزیع شد، اما در سال زراعی جاری میزان تولید و توزیع جو و کنسانتره به ۱۸ هزار تن رسیده است.

وی گفت: خشکسالی و جنگ نیز سبب شد تا تامین نهاده دچار مشکل شود، عرضه جو به کندی صورت گیرد که این سازمان برای حل مشکل، تولید و توزیع کنسانتره را در دستور کار قرار داده است.

محمدزاده با اشاره به اینکه خشکسالی و قیمت بالای جو این نگرانی را ایجاد کرده بود که مبادا دام مولد استان راهی کشتارگاه‌ها شوند، گفت: طبق آمار گرفته شده از کشتارگاه صنعتی بجنورد، آمار کشتار دام روند افزایشی نداشته و با تولید و توزیع کنسانتره‌ای که در دستور کار قرار داریم، دام مولد استان به علت نهاده دامی راهی کشتارگاه‌ها نخواهد شد.

خراسان شمالی با دو میلیون و ۵۰۰ واحد دامی به عنوان قطب دامپروری محسوب می‌شود.