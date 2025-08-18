به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: از ابتدای سال تا پایان تیر ۲هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار تسهیلات فرزندآوری به خراسان جنوبی اختصاص یافت که ۹۱.۲ درصد آن پرداخت شده است.

زرنگ افزود: در این مدت ۲هزار و ۵۲۹ نفر در خراسان جنوبی تسهیلات فرزندآوری دریافت کرده‌اند.

وی گفت: ۱۳هزار و ۹۳۴ نفر نیز در صف دریافت این تسهیلات هستند.