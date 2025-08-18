به گزارش خبرگزاری صداو سیما، سرهنگ محمدرضا کردان گفت: بر اساس دو خبر رسیده از میراث‌بانان افتخاری مبنی اینکه تعدادی افراد با هویت معلوم در منزل شخصی در حال حفاری هستند، و یک خودروی ناشناس و مشکوک نیز در یکی از مناطق ییلاقی در حال تردد است، بلافاصله مأموران یگان حفاظت شهرستان نور پس از هماهنگی با عوامل انتظامی شهرستان و با دستور مقام قضایی، طی عملیات شناسایی و بررسی میدانی مشترک و تشکیل دو پرونده قضایی، موفق شدند هشت نفر را دستگیر کنند.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: با هوشیاری و اقدام به‌موقع نیرو‌های یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان مازندران، از اقدام پیشگیرانه حفاری‌های غیرمجاز در منطقه جلوگیری و افراد متخلف دستگیر شدند.

وی گفت : در این عملیات از متهمان یک دستگاه فلزیاب دیجیتال و ابزار و ادوات حفاری کشف و ضبط شد.

سرهنگ کردان با تشکر از اطلاع‌رسانی هم استانی‌ها و فراهم شدن پیشگیری از وقوع جرایم تاکید کرد: صیانت از میراث‌فرهنگی در استان مازندران به دلیل گستردگی و پراکندگی آثار نیاز به مشارکت همه‌جانبه هم‌وطنان دارد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مازندران، گفت: هموطنان و دوستداران میراث‌فرهنگی می‌توانند گزارش‌های خود را با اطمینان از حفظ امانت‌داری به سامانه خبری یگان حفاظت از آثار تاریخی استان مازندران با شماره تلفن ۳۳۹۱۰۰۷ اعلام کنند.