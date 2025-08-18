پخش زنده
امروز: -
مدیر نظارت و ارزیابی فرآوردههای دارویی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اهواز از واردات ۵۰ هزار دوز واکسن آنفلوآنزای فصلی وارداتی به استان و توزیع آن از هفته آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر محمد ممتحنی گفت: با پیگیریهای مستمر برای تأمین واکسن آنفلوآنزا و با درک اهمیت بالای تزریق آن در بازه زمانی طلایی (تا پایان شهریورماه)، مرحله نخست واردات این واکسن به میزان ۵۰ هزار دوز با موفقیت انجام شده است.
وی افزود: در این مرحله، تمامی داروخانههای سراسر استان زیر پوشش قرار خواهند گرفت و از ابتدای هفته آینده، در دسترس هماستانیها خواهد بود تا با آرامش خاطر نسبت به واکسیناسیون خود و خانواده اقدام کنند.
دکتر ممتحنی با بیان اینکه متقاضیان دریافت واکسن میتوانند با مراجعه به داروخانهها و ارائه کد ملی و تاریخ تولد، نسبت به دریافت واکسن اقدام کنند، ادامه داد: هماستانیها میتوانند برای اطلاع از لیست داروخانههای توزیعکننده، از طریق سامانه و یا اپلیکیشن تیتک و بخش راهنمای دریافت داروهای کمیاب اقدام نمایند.
مدیر نظارت و ارزیابی فرآوردههای دارویی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اهواز تاکید کرد: کارشناسان میز خدمت معاونت غذا و دارو در وقت اداری و در همه روزهای هفته از طریق شماره تلفن ۰۶۱۹۱۰۰۱۰۹۰ _ داخلیهای ۲۶۲ تا ۲۶۵ آماده ارائه راهنماییهای لازم هستند.