وزیر آموزش و پرورش با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در خصوص ارتقای سرانه آموزشی، گفت: با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، تعداد ۲ هزار و ۴۰۰ فضای جدیدآموزشی در سطح کشور در اختیار دانش‌آموزان قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،علیرضا کاظمی امروز در سی هشتمین اجلاس روسای آموزش و پرورش کشور که در اردوگاه شهید باهنر تهران با حضور رئیس جمهور برگزار شد، گفت: در راستای ارتقای سرمایه اجتماعی نیروی انسانی، درک مشترک تعلیم و تربیت و هم افزایی برای سال تحصیلی جدید بیش از هزار نفر از مدیران و راهبران تعلیم و تربیت در این اجلاس شرکت کرده‌اند.

وی افزود: این اجلاس با شعار کیفیت و عدالت که ۲ کلان برنامه حاکمیت و دولت چهاردهم است؛ آغاز شد همچنین آقای پزشکیان تنها رئیس جمهوری است که توانست نگاه ویژه به موضوع تعلیم و تربیت و نظام آموزشی داشته است.

وزیر آموزش وپرورش گفت: در راستای ارتقای عدالت آموزشی تاکنون بیش از ۵۰ نشست از سوی ریاست دولت چهاردهم برگزار شده که اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

کاظمی با اشاره به اینکه پیش از شروع دولت چهاردهم آموزش و پرورش دچار خرده مسائل پیچیده بود، خاطر نشان کرد: این موارد شامل کمبود شدید نیروی انسانی، میزان تاثیر معدل، تعیین و تکلیف رتبه بندی ۳۰۰ هزار معلم، برگزاری آزمون استخدامی و جذب ۱۰۷ هزار نیروی جدید، دریافت مجوز جذب ۸۵ هزار معلم جدید برای سال تحصیلی، ساماندهی نیرو‌های خدمات، جذب سه هزار نخبه در این وزارتخانه و بهبود معیشت خدمتگزاران نیز از اهم کاستی‌ها و مسائل بوده است که در یک سال آغاز دولت چهاردهم این موارد شناسایی وگام‌های خوبی برداشته شده است.

وزیر آموزش وپرورش گفت: امسال ۶۰ درصد از پاداش بازنشستگان ۱۴۰۳ پیش از سال تحصیلی جدید پرداخت شد که تاکنون بی‌سابقه بوده است همچنین حق الزحمه عوامل اجرایی برای تصحیح امتحانات (کمتر از یک ماه) روز گذشته به حساب آنان واریز شد که پیشتر این موضوع وجود نداشت.

کاظمی با بیان اینکه با کمک سازمان اداری و استخدامی رویه غلط آزمون‌ها را اصلاح کردیم، گفت: ۱۱۰ هزار معلم را سال گذشته ساماندهی کردیم و امسال هم ۸۵ هزار ردیف استخدام گرفتیم. بهبود شرایط حقوقی نیروهای خرید خدمات بسیار سخت بود ولی انجام دادیم.

وزیر آموزش و پرورش از تدوین سند جامع نیروی انسانی خبر داد و گفت: برای اولین بار قرار است ۳ هزار نخبه بدون آزمون در دانشگاه فرهنگیان جذب شوند و ۲۷۰۰ پست سازمانی و هیات علمی در دانشگاه اخذ شده و در حال حل کردن مشکلات دانشگاه فرهنگیان هستیم. مدیران کل باید مسائل دانشگاه فرهنگیان را هر طور شده حل کنند.

کاظمی ادامه داد: یکی از اتفاقات مهمی که در دولت چهاردهم روی داد ، افزایش ۶۷ درصدی بودجه این وزارتخانه نسبت به سال قبل از آن بود که با حمایت سازمان برنامه و بودجه این موضوع رقم خورد.

وی ادامه داد: در یک سال گذشته اعتبارات نوسازی مدارس ۲۵۰ درصد و بودجه دانشگاه فرهنگیان نیز رشد چشمگیری داشت همچنین خیرین ۱۸.۶ همت (۱۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان) به ساخت و توسعه مدارس کشور کمک کردند که این رقم در سال گذشته حدود ۱۱ همت بود همچنین در طرح‌ شهید عجمیان ۱۱۰ هزار کلاس درس به امکانات آموزشی تجهیز خواهند شد.



وزیر آموزش و پرورش از مدیران آموزش و پرورش خواست ۱۳ اصل مدیریتی از جمله تعاملات حداکثری، مشارکت حداکثری، امیدآفرینی، شفافیت، نظم، استقلال فکری، منصف بودن، رعایت اصول اخلاقی، صرفه‌جویی در منابع، تولید درآمد، انسجام فرهنگی، نظارت حداکثری را رعایت کنند.



کاظمی گفت: هزار و۴۰۰ فضای ورزشی و بیش از ۱۱۰ هزار کلاس درس در طرح عجمیان در مسیر شاداب سازی هستند.

وی به اهمیت و ضرورت آموزش معلمان و مدیران اشاره کرد و گفت: آموزش معلمان ابتدایی در دستور کار قرار گرفت و معلمان ابتدایی اجتماعات یادگیری را شکل دادند.

وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: در نظر داریم ضریب نفوذ رشته‌های مهارتی را در مدارس به ۵۰ درصد برسانیم.

کاظمی با اشاره به برنامه‌های تدوین شده در راستای کنترل آسیب‌های اجتماعی، گفت: تقویت هویت دینی و ملی با بهسازی و استفاده از فناوری های نوظهور در دستور کار تحول در برنامه درسی قرار گرفته است. در این خصوص برنامه درسی را به روزرسانی می‌کنیم.