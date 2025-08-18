۴ هزار و ۱۸۰ هکتار از اراضی کشاورزی خراسان جنوبی به کشت سبزی و صیفی اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: سطح زیر کشت محصولات زراعی استان حدود ۷۰ هزار هکتار بوده که از این مقدار ۴۱۸۰ هکتار به محصولات سبزی و صیفی اختصاص دارد.

رزقی افزود: به ترتیب بیشترین سطح به محصولات خربزه، سایر سبزی ها، هندوانه، گوجه فرنگی، پیاز، سیر خشک، سیر تر، سیب زمینی، خیار، سایر جالیز و هویج است.

وی گفت: ۵ تا ۶ درصد از سهم محصولات زراعی استان مربوط به محصولات سبزی و صیفی است که با تولید ۱۳۶ هزار و ۶۸۳ تن ارزش ریالی بیش از ۵ همت را به خود اختصاص داده است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان همچنین با بیان اینکه محصولات سبزی‌های خوراکی استان به صورت چهار فصل در استان کشت می‌شود گفت: تعداد ۵۰۰ نفر اشتغال مستقیم و حدود ۲۰ هزار نفر - روز هم به صورت کارگر فصلی در این بخش مشغول فعالیتند که علاوه بر مصرف داخل به استان‌های همجوار نیز صادر می‌شود.

رزقی افزود: شهرستان طبس با دارا بودن بیش از ۷۸۳ هکتار سبزیجات برگی بیشترین سهم در تولید معادل ۲۰ هزار و ۷۱۰ تن در استان به خود اختصاص داده است.

وی گفت: همچنین از محصولات فرآوری شده به کشور‌های اروپایی، حاشیه خلیج فارس، آمریکا و کانادا صادر می‌شود و تعداد پنج واحد صنعتی فرآوری در شهرستان طبس مشغول فعالیت هستند که در کشت قراردادی محصولات سبزی برگی در این شهرستان مشارکت دارند.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص اقدامات الگویی و افزایش بهره وری در واحد سطح که توسط سازمان جهاد کشاورزی استان صورت می‌گیرد افزود: از جمله این اقدامات می‌توان به استفاده از ترویج نشاکاری در سطح ۳۴۲ هکتار به ترتیب در محصولاتی نظیر گوجه فرنگی، بادنجان، پیاز، هندوانه، خربزه و فلفل نام برد و همچنین کشت تونلی و زیر پلاستیک و آبیاری تیپ مجموعآ در سطح ۱۱۰۰ هکتار در محصولات خربزه و هندوانه را به خود اختصاص داده است که در راستای کاهش مصرف آب تا ۵۰ درصد اثر گذار است.