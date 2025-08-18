پخش زنده
برداشت خرما از ۴۵۰ هکتار نخلستانهای بخش رویدر شهرستان بندرخمیر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس جهاد کشاورزی شهرستان بندرخمیر گفت: برداشت خرما از هر هکتار ۴ تُن است.
رشید زامیران پیش بینی کرد: بیش از دو هزار و ۴۰۰ تُن انواع خرما برداشت شود که ۲ هزار تُن آن به بخش رویدر اختصاص دارد.
وی افزود: سطح زیر کشت خرما در شهرستان بندرخمیر ۶۰۰ هکتار است.
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان بندرخمیر گفت: محصول برداشتی علاوه بر تامین نیاز بازار هرمزگان به استانهای اصفهان، تهران، تبریز و ۳۰ درصد آن نیز به کشورهای حوزه خلیج فارس؛ قطر، بحرین و امارات فرستاده میشود.
نماینده جهاد کشاورزی در بخش رویدر نیز گفت: عمده ارقام کشت شده در این منطقه خنیزی، خاصویی و برهی است.
سلیمان خورشیدی افزود: برداشت خرما تا پایان شهریور ادامه دارد.