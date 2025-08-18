پخش زنده
مجموع ارزش معاملات بورس انرژی ایران در روز یکشنبه ۲۶ مرداد به ۹ هزار و ۲۷۶ میلیارد ریال رسید. این رقم شامل فروش حاملهای انرژی در رینگ داخلی و بینالملل، دادوستد برق و معاملات ابزارهای مالی است که ۴۳ درصد ارزش کل بازار به بازار برق اختصاص داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران اعلام کرد: بازار فیزیکی بورس انرژی برای روز ۲۷ مرداد شاهد عرضههای مهمی خواهد بود:
در رینگ بینالملل، برنامه عرضه شامل ۳۵ هزار تن نفتای سنگین شرکت پالایش نفت آبادان، ۳۲ هزار تن نفتای کامل شرکت پالایش نفت لاوان و ۲۰ هزار تن متانول شرکت صنایع پتروشیمی لاوان است.
در رینگ داخلی نیز عرضههایی همچون ۳ هزار تن السیاو شرکت پالایش نفت آبادان و ۲ هزار و ۲۰۰ تن متانول شرکتهای پتروشیمی شیراز و زاگرس برنامهریزی شده است.
در معاملات روز ۲۶ مرداد، سهم فروش داخلی حاملهای انرژی ۲۸ درصد، سهم فروش صادراتی حاملهای انرژی ۲۸ درصد و سهم ابزارهای مالی یک درصد از کل ارزش معاملات بود.