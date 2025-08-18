به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل میراث‌ فرهنگی گردشگری و صنایع‌ دستی استان مرکزی در این جلسه با تأکید بر اهمیت انتخاب شهرستان محلات به عنوان نماینده استان مرکزی در شهر‌های منتخب گردشگری کشور‌های گروه «دی هشت» گفت: شهر محلات با جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی، ظرفیت‌های فراوانی برای معرفی به جهان دارد و این انتخاب فرصتی است تا استان مرکزی و به خصوص شهرستان محلات به‌ عنوان یکی از مقاصد گردشگری معتبر در سطح بین‌المللی شناخته شود.

محمود مرادی نراقی افزود: مستندات و فیلم‌های معرفی شهر محلات به‌ عنوان ابزار‌های اصلی در معرفی این شهر در کشور‌های «دی هشت» مورد استفاده قرار خواهند گرفت و امیدواریم این اقدام، باعث جذب گردشگران خارجی و ارتقاء سطح گردشگری استان شود.