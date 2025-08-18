پخش زنده
تصویربرداری مجموعه ۲۶ قسمتی «مُلک آباد»، محصول مرکز سیمافیلم، در شهر زاهدان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه «مُلک آباد» به تهیهکنندگی سید مهدی هاشمی و کارگردانی محمدرضا معینی، تولید می شود.
در خلاصه داستان این مجموعه آمده است که سارقان آثار باستانی در تلاش هستند شیئی ارزشمند و بر جای مانده از عهد اشکانی را از روستای مُلک آباد خارج کنند، اما ماجراهای هیجانانگیزی در مسیر آنها شکل میگیرد.
از جمله بازیگران این سریال میتوان به وحید رحیمیان، مجید پتکی، حسنا قبادی، مهدی صدیقی، مرتضی نوروزی، سعید پادینی، مرتضی مودی، زینب شعبانی و ساغر کیخا اشاره کرد.